Елизавета II назвала теракт в Манчестере "варварским актом"

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Королева Великобритании Елизавета II осудила теракт на стадионе в Манчестере и выразила соболезнования близким погибших и пострадавших.

"Я полагаю, что выскажу общее мнение, выразив глубокое сочувствие всем, кого затронуло это ужасное событие, и в особенности семьям и друзьям тех, кто погиб и пострадал", - говорится в послании королевы.

"Я хотела бы выразить восхищение тем, как жители Манчестера отреагировали на этот варварский акт, они проявили гуманность и сочувствие", - отмечается в нем.

Кроме того, Елизавета II поблагодарила всех сотрудников экстренных служб, работавших на месте после теракта. Она отметила их высокий профессионализм.

Накануне вечером на стадионе "Манчестер Арена" в городе Манчестер, где проходил концерт американской поп-певицы Арианы Гранде, произошли два взрыва. В результате погибли 22 человека, в том числе дети, около 50 зрителей получили ранения. Полиция полагает, что взрывные устройства привел в действие террорист-смертник.

Правоохранительные органы установили личность исполнителя теракта в Манчестере, но пока не называют его имя. Арестован 23-летний мужчина, подозреваемый в причастности к теракту.