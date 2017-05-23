Полиция Манчестера арестовала подозреваемого в причастности к теракту на стадионе

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Британской полиции удалось арестовать мужчину, которого подозревают в причастности к теракту на стадионе "Манчестер Арена" накануне вечером, сообщила городская полиция в твиттере.

"Мы можем подтвердить арест 23-летнего мужчины в Южном Манчестере в связи с инцидентом, который произошел вчера вечером на "Манчестер Арене", - говорится в сообщении.

Также в полиции подтвердили, что арестовали еще одну мужчину в районе торгового центра "Арндейл", из которого недавно эвакуировали посетителей и который позднее возобновил работу. Однако полиция Манчестера уточнила, что второй арест, по-видимому, не имеет отношения к произошедшему теракту.

Ранее сообщалось, что британская полиция установила личность исполнителя теракта в Манчестере, но на данном этапе расследования пока не подтвердила его имя.

Накануне вечером на стадионе "Манчестер Арена" в городе Манчестер, где проходил концерт американской поп-певицы Арианы Гранде, произошли два взрыва. В результате погибли 22 человека, в том числе дети, около 50 зрителей получили ранения. Полиция полагает, что взрывные устройства привел в действие террорист-смертник.

В Лондоне введены дополнительные меры безопасности. Британский премьер и лидер Консервативной партии Тереза Мэй, а также лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, среди прочих, заявили о приостановке избирательных кампаний и выразили соболезнования пострадавшим и близким жертв теракта.

Британские СМИ отмечали, что последние события в Манчестере, вероятно, повлияют на предвыборную кампанию в Британии.