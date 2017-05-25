На Украине еще не разработали механизм блокировки российских сайтов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что механизм блокирования российских интернет-ресурсов находится в стадии разработки.

"Механизм еще не разработан, но будет введен", - сказал Грицак журналистам в четверг в Киеве, отвечая на вопрос "Интерфакса".

При этом он подчеркнул, что разработка этого механизма уже начата.

17 мая вступил в силу указ президента Украины Петра Порошенко о санкциях в отношении социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru, "Яндекс" и их сервисов. Доступ к этим ресурсам запрещен на три года.