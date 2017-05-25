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В мире Теракт в Манчестере

Елизавета II навестит пострадавших в результате теракта в Манчестере

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Королева Великобритании Елизавета II отправилась с визитом в детскую больницу, в которой оказывается помощь пострадавшим в результате теракта в Манчестере, сообщил в четверг британский телеканал Sky News.

В Королевской детской больнице Манчестера, которую посещает королева, проходят лечение 12 детей младше 16 лет, пострадавшие во время теракта. Четверо из них находятся в критическом состоянии.

Ожидается, что в ходе визита Елизавета II пообщается с пострадавшими и с персоналом больницы.

Во вторник пострадавших навестила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Взрыв произошел в понедельник вечером на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. Погибли 22 человека, в том числе дети, десятки пострадали. Полиция рассматривает случившееся как теракт.

Теракт в Манчестере

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Теги: Великобритания, Манчестер, Елизавета II
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