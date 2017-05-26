Смертник из Манчестера начал готовить бомбу за год до атаки

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Предполагаемый исполнитель теракта на стадионе в Манчестере Салман Абеди начал готовиться к атаке примерно за год, написала в пятницу The Times.

Прошлой весной мужчина открыл счет в банке, который использовал лишь дважды, для покупки шурупов и гвоздей, которыми он потом начинил взрывное устройство. Чтобы не вызывать подозрений, он посетил два строительных магазина, расположенных неподалеку от Манчестера.

После этого Абеди на несколько месяцев уехал в Ливию, а когда вернулся, арендовал квартиру, где и собрал бомбу.

Взрыв в Манчестере произошел вечером в понедельник на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе дети, десятки ранены. Полиция рассматривает случившееся как теракт.