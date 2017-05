Руководитель Пентагона оценил политику Трампа

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны США Джеймс Мэттис оценил требование президент Дональда Трампа повысить взносы в фонд НАТО для всех стран-участниц альянса. В интервью телеканалу CBS он сказал, что политика Трампа в отношении европейских стран ничем не отличается от действий предыдущих президентов: Джорджа Буша и Барака Обамы.

Мэттис сделал свои выводы, основываясь на том, что нес офицерскую службу при трех последних президентах. По его словам, требование увеличить взносы до двух процентов ВВП страны можно назвать честным. Он сравнил его с условиями в банке: "Чтобы забрать оттуда что-нибудь, нужно что-нибудь туда положить". Так США и НАТО смогут построить лучшую в мире систему обороны, считает Мэттис.

Many NATO countries have agreed to step up payments considerably, as they should. Money is beginning to pour in- NATO will be much stronger.