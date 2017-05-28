Руководитель Пентагона оценил политику Трампа

Джеймс Мэттис не увидел серьезных перемен в отношениях с НАТО за последние 16 лет

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны США Джеймс Мэттис оценил требование президент Дональда Трампа повысить взносы в фонд НАТО для всех стран-участниц альянса. В интервью телеканалу CBS он сказал, что политика Трампа в отношении европейских стран ничем не отличается от действий предыдущих президентов: Джорджа Буша и Барака Обамы.

Мэттис сделал свои выводы, основываясь на том, что нес офицерскую службу при трех последних президентах. По его словам, требование увеличить взносы до двух процентов ВВП страны можно назвать честным. Он сравнил его с условиями в банке: "Чтобы забрать оттуда что-нибудь, нужно что-нибудь туда положить". Так США и НАТО смогут построить лучшую в мире систему обороны, считает Мэттис.

Many NATO countries have agreed to step up payments considerably, as they should. Money is beginning to pour in- NATO will be much stronger. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 мая 2017 г.

Он отметил, что сейчас все развитые страны тратят на оборону больше, чем пять лет назад.

Интервью будет полностью опубликовано вечером в воскресенье. Сейчас доступна только его часть.

На этой неделе в Брюсселе прошел саммит США и стран НАТО, где Трамп подтвердил свое намерение требовать от всех членов уплачивать взносы в размере двух процентов от ВВП и назвал Россию главной угрозой альянса.