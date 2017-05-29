Главные новости
Культура"Нелюбовь" Звягинцева получила приз жюри Каннского кинофестиваляМоскваОколо трех тысяч человек собрались на шествие на юго-западе МосквыСпорт"Зенит" уволил главного тренера Мирчу Луческу
В мире

В понедельник Макрон сводит Путина на выставку в Версале

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в понедельник совершит блиц-визит в Париж, где проведет переговоры с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Путин посетит Францию по приглашению президента Макрона. В эти дни во дворце Большой Трианон Национального музея замка Версаль будет проходить выставка Эрмитажа, посвященная 300-летию первого визита Петра I во Францию. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, визит Петра I в 1717 году был историческим, поскольку после него были установлены регулярные дипломатические отношения между двумя странами и состоялось назначение первого постоянного представителя России во Франции.

В ходе первого телефонного разговора Путина с новым президентом Франции 18 мая, Макрон пригласил российского лидера вместе посетить эту выставку. "И в привязке к этому совместному посещению выставки познакомиться друг с другом, провести неформальные переговоры в достаточно узком составе, чтоб лучше почувствовать нюансы позиций России и Франции, установить рабочий контакт между президентами Э.Макроном и В.Путиным", - рассказал Ушаков накануне визита Путина.

С российской стороны, по его словам, идея была поддержана. "Считаем, что действительно посещение Версаля предоставляет возможность откровенного доверительного обмена мнениями по широкому кругу вопросов", - сказал Ушаков.

Он заметил, что программа предстоящей встречи "интересная и насыщенная". "Переговоры пройдут в формате "один + два", что даст возможность откровенно поговорить и почувствовать друг друга лучше. После этого переговоры будут продолжены в расширенном составе, в рамках рабочего завтрака", - рассказал помощник главы государства, заметив, что по завершению переговоров президенты посетят выставку.

Двухсторонняя повестка

По оценке российской стороны, двусторонние политические контакты находятся в неудовлетворительном состоянии, в Кремле рассчитывают, что президенты РФ и Франции дадут оценку этому вопросу. "Исходим из того, что при обсуждении двусторонних вопросов президенты пройдутся по состоянию политических контактов, которые не удовлетворяют российскую сторону", - сказал помощник президента РФ.

В РоссииИсточник сообщил о позитивных ожиданиях Москвы в отношении политики МакронаИсточник сообщил о позитивных ожиданиях Москвы в отношении политики МакронаЧитать подробнее

Он напомнил, что многие традиционные механизмы двустороннего межгосударственного сотрудничества сейчас свернуты: не работают межправкомиссия под председательством глав правительств России и Франции, большая парламентская комиссия, которую возглавляют председатели нижних палат парламентов, а также Совет сотрудничества по вопросам безопасности, в состав которого с обеих сторон входят министры обороны и министры иностранных дел.

"Функционирует одна лишь, но тоже очень важная комиссия с точки зрения экономического взаимодействия - совет по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам", - отметил Ушаков.

По его словам, российская сторона ожидает, что Макрон в ближайшее время назначит руководителя этого совета - визави министра экономического развития РФ Максима Орешкина. Ранее в работе совета с французской стороны принимал участие сам Макрон.

В Кремле отметили, что на встрече лидеры обсудят состояние политических и торгово-экономических вопросов. "Это важно с учетом предстоящего Петербургского экономического форума, на котором ожидается 180 французских участников. Более того, в рамках форума запланирован бизнес-диалог с участием ведущих бизнесменов наших стран", - сказал помощник главы государства.

Представителя Кремля назвал неудовлетворительным состояние двусторонней торговли. "За последние три года товарооборот ополовинился - был за 22 млрд долларов, сейчас составляет 13 млрд долларов. Правда, в первом квартале был небольшой рост, но тенденция ещё не развернута в положительную сторону, поэтому надеемся, что эта тема будет предметом переговоров", - сказал Ушаков.

Вместе с тем, подписание документов по итогам переговоров на высшем уровне не предусмотрено, заметил представитель Кремля, лидеры договорятся о последующих контактах. "Никакого подписания не предусмотрено, президенты хотят познакомиться и договориться о последующих контактах, где может быть подписание каких-то документов", - сказал Ушаков.

Он добавил, что "главное для президентов сейчас - познакомиться друг с другом, обсудить как двусторонние вопросы, так и актуальные вопросы международной ситуации".

Теги: Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Франция
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Ракета КНДР пролетела 450 км и упала в исключительной морской экономической зоне ЯпонииРакета КНДР пролетела 450 км и упала в исключительной морской экономической зоне Японии
Сообщается, что это была ракета типа "Склад" - аналог советской одноступенчатой баллистической ракетыПодробнее
Меркель усомнилась в возможности полагаться на США и ТрампаМеркель усомнилась в возможности полагаться на США и Трампа
Как отмечают британские СМИ, канцлер Германии была разочарована позицией Вашингтона по Парижскому соглашению по климату и призвала европейцев самим решать свою судьбуПодробнее
Пекин осудил итоговое коммюнике G7 из-за комментариев по Южно-Китайскому морюПекин осудил итоговое коммюнике G7 из-за комментариев по Южно-Китайскому морю
В китайском минобороны заявили, что ВВС страны действовали безопасно при перехвате американского самолета-разведчикаПодробнее
Друг смертника из Манчестера увидел причины его радикализации в АнглииДруг смертника из Манчестера увидел причины его радикализации в Англии
Религиозность Салмана Абеди стала проявляться около двух лет назадПодробнее
Ким Чен Ын проверил противовоздушные системы КНДРКим Чен Ын проверил противовоздушные системы КНДР
Северокорейские СМИ утверждают, что испытания прошли успешноПодробнее
Washington Post узнала о новом отношении Трампа к своей администрацииWashington Post узнала о новом отношении Трампа к своей администрации
Предположительно, президент США всерьез будет противостоять расследованию его связей с РоссиейПодробнее
США направили очередной авианосец для сдерживания КНДРСША направили очередной авианосец для сдерживания КНДР
В регионе будет собрано три ударных авианосных группыПодробнее
Британские истребители поднимались по тревоге из-за самолетов ВКС РФБританские истребители поднимались по тревоге из-за самолетов ВКС РФ
При этом официального объяснения, почему два Typhoon поднимались в небо, пока не представленоПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Профессия: сказочник7 фото
27 мая
Профессия: сказочник
Фотохроника 26 мая5 фото
26 мая
Фотохроника 26 мая
Лучшие фото недели10 фото
26 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
Культура"Нелюбовь" Звягинцева получила приз жюри Каннского кинофестиваляМоскваОколо трех тысяч человек собрались на шествие на юго-западе МосквыСпорт"Зенит" уволил главного тренера Мирчу ЛуческуВ миреМеркель усомнилась в возможности полагаться на США и Трампа
В понедельник Макрон сводит Путина на выставку в Версале
Восточный военный округ получил первую в этом году партию вертолетов "Терминатор"
В США заподозрили КНДР в организации атаки вируса WannaCry
Радиационный фон в Приморье после запуска ракеты в КНДР остался в норме
Военные США подтвердили запуск КНДР баллистической ракеты малой дальности
Ракета КНДР пролетела 450 км и упала в исключительной морской экономической зоне Японии
Трампа проинформировали о предполагаемом ракетном пуске КНДР
Южная Корея заявила об очередном пуске ракеты КНДР
Норвегия и Турция с воздуха проверят военную деятельность на территории России
Звягинцев заявил об отсутствии политической подоплеки в фильме "Нелюбовь"
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи