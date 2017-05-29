В США заподозрили КНДР в организации атаки вируса WannaCry

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Экс-министр внутренней безопасности США Майкл Чертофф назвал КНДР наиболее вероятным организатором атаки вируса-вымогателя WannaCry, заразившего миллионы компьютеров по всему миру, пишет в воскресенье Guardian.

"Проблема с Северной Кореей вот в чем - она не участвует в большинстве мировых финансовых и экономических институтов", - сказал он. "Как они поддерживают свой режим? Они делают это за счет преступлений международного масштаба, будь то контрабанда, наркоторговля, похищение и продажа людей, - это фактически криминальное государство. Так что меня не удивило бы, если бы они попытались заработать деньги с помощью вымогательства".

Эксперты в сфере кибербезопасности также говорят о возможной причастности КНДР к запуску вируса, основываясь на особенностях кода, которые, по их утверждению, использовались в предыдущих атаках, исходивших от Пхеньяна.

В то же время, результаты лингвокриминалистической экспертизы, опубликованные South China Mornind Post, свидетельствуют о том, что создатели вируса были носителями южно-китайского диалекта. Они считают, что именно на этом языке было изначально составлено сообщение, которое появляется на зараженном компьютере.