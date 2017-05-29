Трамп посчитал очередное ракетное испытание КНДР неуважением к Китаю

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Очередное испытание ракеты, проведенное КНДР, является проявлением неуважения к усилиям Китая содействовать решению проблем Корейского полуострова, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Северная Корея проявила немалое неуважение в своему соседу Китаю, запустив еще одну баллистическую ракету...Но Китай очень старается (помочь уладить северокорейскую проблему - ИФ)", - написал он в твиттере.

North Korea has shown great disrespect for their neighbor, China, by shooting off yet another ballistic missile...but China is trying hard! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 мая 2017 г.

Ранее информированный собеседник "Интерфакса" сообщил, что российская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) зафиксировала испытания КНДР баллистической ракеты и признала их неопасными для РФ.

"Пуск был своевременно зафиксирован несколькими узлами СПРН. Он был квалифицирован, как не представляющий угрозу для российской территории", - сказал он.

Военные Южной Кореи и правительство Японии сообщили, что Северная Корея в понедельник запустила баллистическую ракету типа "Скад", которая пролетела около 450 км и упала в районе исключительной морской экономической зоны Японии.