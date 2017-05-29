Радиолокационные станции РФ не сочли опасной ракету КНДР

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Российская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) зафиксировала испытания КНДР баллистической ракеты и признала их неопасными для РФ. Об этом сообщил в понедельник информированный собеседник "Интерфакса".

"Пуск был своевременно зафиксирован несколькими узлами СПРН. Он был квалифицирован, как не представляющий угрозу для российской территории", - сказал он.

Ранее в интервью "Интерфаксу" глава совета директоров оборонного концерна "РТИ", генконструктор СПРН Сергей Боев заявил, что в России создано сплошное радиолокационное поле для зашиты территории от возможного ракетного нападения.

Основа наземного эшелона СПРН - радиолокационные станции типа "Воронеж". Их создает РТИ.

Военные Южной Кореи и правительство Японии сообщили, что Северная Корея в понедельник запустила баллистическую ракету типа "Скад", которая пролетела около 450 км и упала в районе исключительной морской экономической зоны Японии.