Оппозиция Венесуэлы начнет выступления в день формирования учредительного собрания

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Ранее запланированная в Венесуэле на среду массовая акция протеста против властей и избрания Национального учредительного собрания перенесена на четверг, объявил оппозиционный лидер, заместитель председателя парламента страны Фредди Гевара. Демонстрации "состоятся в четверг, когда диктаторы планируют сформировать жульническое" Национальное учредительное собрание, написал он в своем твиттере.

В то же время, как отмечают СМИ, власти пока не назвали точной даты начала работы учредительного собрания, избранного в минувшее воскресенье. Как сообщалось, накануне были арестованы лидеры венесуэльской оппозиции - Леопольдо Лопес и Антонио Ледесма. "Из разведисточников стало официально известно, что данные граждане планировали бежать, в связи с чем и ввиду срочности дела были предприняты соответствующие меры безопасности", - говорится в решении суда об аресте.

В связи с этим президент США Дональд Трамп потребовал незамедлительного освобождения арестованных, а также возложил на власти Венесуэлы ответственность за их здоровье и безопасность. "Соединенные Штаты осуждают действия диктатуры Мадуро (президент Венесуэлы Николас Мадуро - ИФ)", - говорится в распространенном Белым домом заявлении американского президента. В нем утверждается, что "Леопольдо Лопес и Антонио Ледесма являются политическими заключенными, и незаконно удерживаются режимом". "Мы повторяем призыв к немедленному освобождению всех политических заключенных", - говорится в заявлении Трампа.

В Венесуэле 30 июля прошли выборы в учредительное собрание, на которых, как сообщили в Национальном избирательном совете, проголосовали около 8 миллионов человек, или 41,5% избирателей. Учредительное собрание избрано с целью выработки изменений в конституцию страны по инициативе президента, оппозиция не признает итоги выборов и провоцирует массовые выступления протеста против действий властей.