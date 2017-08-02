При взрыве склада боеприпасов в Абхазии пострадали 60 человек

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Общее количество пострадавших при взрыве склада боеприпасов в Абхазии составляет 60 человек, сообщил журналистам министр здравоохранения республики Тамаз Цахнакия. По его словам, 27 пострадавших госпитализированы. Состояние четырех из них оценивается как тяжелое, двоим сделана операция, но угрозы для их жизни нет, добавил Цахнакия.

Министр уточнил, что среди пострадавших двое детей с осколочными ранениями и ожогами легкой степени.

Цахнакия также сообщил, что число пострадавших российских туристов составляет 35 человек. Всем раненным оказывается квалифицированная медицинская помощь в полном объёме, отметил министр.

В свою очередь, министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия сообщил журналистам, что опасность для людей после пожара на складе боеприпасов в населенном пункте Приморское к 20:00 миновала.

По словам главы МВД Абхазии, пожар локализован, специалисты МЧС вышли на место взрыва.

Сотрудники МВД, МЧС и военнослужащие будут нести службу в селе Приморское до утра, чтобы обеспечить безопасность других арсеналов, находящемся в этом месте, добавил А.Кобахия.

Он также отметил, что жителям пятиэтажного многоквартирного дома, который расположен неподалеку, разрешили вернуться в свои квартиры.