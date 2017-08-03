При взрыве на складе боеприпасов в Абхазии погибли две россиянки

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - При взрывах на складе боеприпасов в Абхазии погибли двое туристов из России, сообщил в четверг "Интерфаксу" пресс-секретарь МЧС республики Мизан Ломия.

"Три женщины в момент взрывов находились на конной прогулке в окрестностях склада боеприпасов. Две женщины, предположительно, жительницы Санкт-Петербурга, погибли, их тела спасатели нашли утром. Третья женщина из Подольска найдена живой с переломом руки. Владельцы частной гостиницы, где они остановились, подтвердили, что эти три женщины не вернулись вчера в гостиницу", - сказал Ломия.

Ранее в Минздраве Абхазии сообщили, общее количество пострадавших при взрыве склада боеприпасов в Абхазии составило 60 человек, число пострадавших российских туристов - 35 человек.

2 августа на складе боеприпасов минобороны Абхазии в селе Приморское Гудаутского района произошла серия взрывов. На совещании президент республики Рауль Хаджимба поручил премьер-министру Беслану Барциц создать специальную комиссию, которая определит объемы и масштабы нанесенного ущерба и объемы компенсации, которые будут выплачены всем пострадавшим.