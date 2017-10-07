Порошенко подписал продление закона об особом статусе Донбасса

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №2167-VIII "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Об этом сообщает в субботу пресс-служба президента Украины.

Как сообщалось, это документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления - ИФ), в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

Накануне Верховная рада Украины на год продлила действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.