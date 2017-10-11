Грызлов не увидел в продлении особого статуса Донбасса реальных мер по урегулированию конфликта

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов заявил, что вступивший в силу закон "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" не решает обозначенную в его названии задачу, так как не содержит предусмотренного Минскими соглашениями четкого плана действий в целях преодоления конфликта.

"Отмечу, что и прежний, завершающий своё действие закон об особенностях местного самоуправления на Донбассе, не полностью соответствовал необходимым для разрешения конфликта условиям", - сказал Грызлов "Интерфаксу".

Он считает принципиально важным, что Минскими соглашениями от 12 февраля 2015 года предусмотрено: закон Украины об особом статусе Донбасса должен содержать положение о его вступлении в силу на постоянной основе после выборов на территориях ДНР и ЛНР. "Ничего этого в новом украинском законе нет. Более того, вступление в силу принятого закона обусловлено совершенно оценочными факторами", - подчеркнул политик.

"Там написано, что он вступает в силу, цитирую: "исключительно после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 указанного закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины", - пояснил полпред.

По его словам, это надо понимать так, что народная милиция ДНР и ЛНР, как "незаконные" с точки зрения Киева вооруженные формирования, должна покинуть пределы Донбасса. "Куда и на каком основании должны уехать люди, которые там десятилетиями живут? Только на том основании, что они участвуют в политическом конфликте с властями Киева?", - спросил Грызлов.

Он уверен, что "это несерьезный подход, в корне противоречащий Минским соглашениям, которые подразумевали политическое урегулирование".

Поэтому, продолжил полпред, можно сказать, что данный закон "остаётся пока на бумаге, поскольку не предусматривает, вопреки своему названию, реальных мер по урегулированию конфликта".