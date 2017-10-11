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Трамп опроверг сообщения о планах десятикратно увеличить ядерный арсенал США

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп назвал сообщения американских СМИ о том, что он якобы планирует десятикратно увеличить ядерный арсенал США, "фейковой" новостью.

"NBC News создали фейковую историю о том, как я хотел "десятикратно" увеличить наш ядерный арсенал. Чистая фикция", - написал Трамп в среду в твиттере.

Он также раскритиковал СМИ за распространение "фейковых" новостей.

"На фоне всех этих фейковых историй от NBC и других СМИ, не уместно ли задаться вопросом об их лицензиях? Это ("фейковые" новости - ИФ) плохо для страны", - отметил американский президент.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщал, что Трамп 20 июля на встрече с высокопоставленными представителями структур национальной безопасности страны выразил желание увеличить ядерный арсенал США в десять раз.

Источники телеканала пояснили, что по итогам именно этой встречи, некоторые представители администрации якобы слышали, как госсекретарь Рекс Тиллерсон назвал Трампа "придурком".

Трамп 10 октября также назвал сообщения о том, что Тиллерсон нелицеприятно отзывался об американском президенте, "фейком". В интервью журналу Forbes он добавил, что коэффициент его интеллекта (IQ) выше, чем у Тиллерсона. Позже Трамп уточнил, что это заявление не было направлено против главы американского внешнеполитического ведомства.

"Я ни на кого не нападал. Я не верю в подобные нападки", - заявлял Трамп в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

В Белом доме заявления Трампа об IQ назвали шуткой.

Теги: США, Дональд Трамп
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