Минобороны РФ отчиталось о боевых вылетах на территории Сирии

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Воздушно-космические силы (ВКС) России за неделю совершили более 500 боевых вылетов в Сирии, уничтожив более 1200 объектов боевиков, сообщило Минобороны РФ.

Согласно инфографике, опубликованной газетой Минобороны РФ "Красная звезда", российские ВКС совершили более 517 вылетов, уничтожив более 1260 объектов международных террористов. В инфографике также отмечается, что за неделю российские беспилотники выполнили более 139 разведывательных вылетов, обнаружив по меньшей мере 130 объектов боевиков.

Всего, по данным Минобороны, на данный момент от ИГИЛ (запрещено в РФ) освобождено 92% территории Сирии.

Верховный суд РФ признал "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории России.