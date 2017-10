Полиция Нью-Йорка возобновит дело 13-летней давности против продюсера Вайнштейна

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Полиция Нью-Йорка намерена возобновить дело в отношении продюсера Харви Вайнштейна, начатое в 2004 году после заявления о насилии, сообщает в четверг газета The Independent.

Полиция не раскрывает подробности дела, а также имя человека, подавшего заявление. Издание уточняет, что в ходе расследования правоохранительные органы попробуют разобраться, имело ли место в 2004 году сексуальное насилие со стороны Вайнштейна в адрес заявителя.

На прошлой неделе The New York Times опубликовала статью, в которой утверждала со ссылкой на результаты собственного расследования, что Вайнштейн на протяжении долгих лет принуждал актрис, в том числе Эшли Джадд и Роуз МакГоун, а также других сотрудниц Miramax Films и The Weinstein Company к сексуальным отношениям, обещая им в обмен помощь в карьере.

После этого певица Люсия Эванс заявила, что в 2004 году Вайнштейн принудил ее к занятию оральным сексом, а модель Кара Делевинь сообщила, что он пытался заставить ее поцеловаться с другой женщиной, а также пытался поцеловать ее сам. Актриса Гвинет Пэлтроу рассказала, что продюсер трогал ее без ее согласия на то, а также предлагал ей массаж. Актриса Азия Ардженто обвинила Х.Вайнштейна в том, что он также пытался склонить ее к сексу.

Кроме того, актрисы Анджелина Джоли, Люсия Столлер, Мира Сорвино и Розана Аркетт также заявили о том, что знали или сами столкнулись с сексуальными домогательствами со стороны Х.Вайнштейна.

Ранее на этой неделе обе созданные им и его братом компании объявили о том, что продюсер не будет исполнять свои обязанности генерального директора, пока не завершится расследование. Также супруга Вайнштейна дизайнер Джорджина Чапмен объявила, что расстается с ним.

Британская академия кино и телевидения BAFTA приостановила членство ХВайнштейна.