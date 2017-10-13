Главные новости
КультураСеть "Синема Парк" и "Формула кино" решила все же показать "Матильду"ЭкономикаКурс биткойна в пятницу установил новый рекордВ РоссииЗахарова высмеяла CNN за сюжет о влиянии РФ на США с помощью покемонов
В мире

США будут противодействовать финансированию "злонамеренной деятельности" Ирана

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Вашингтон будет работать над тем, чтобы не допустить финансирования "злонамеренной деятельности" иранского режима, в особенности деятельности Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР).

Как говорится в документе Белого дома, описывающем новую стратегию американской администрации по Ирану, США будут "противодействовать действиям КСИР, которые направлены на вымогательство богатства у иранского народа".

Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США Дональд Трамп намерен в пятницу представить свою стратегию решения иранской ядерной проблемы.

Со своей стороны газета The Wall Street Journal писала, что Трамп, как ожидается, объявит в пятницу, что он не будет подтверждать выполнение Ираном ядерного соглашения.

Если президент США придет к выводу о несоответствии СВПД американским интересам, то вопрос о будущем этого соглашения автоматически поступит на рассмотрение конгресса. В течение 60 суток конгрессмены должны принять решение о возможном возобновлении санкций против Ирана, которые были приостановлены после подписания СВПД.

Теги: США, Иран
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
США пообещали вернуть флаги со зданий консульства и торгпредства РФСША пообещали вернуть флаги со зданий консульства и торгпредства РФ
Представитель госдепа подчеркнула, что ее страна с уважением относится к флагам других нацийПодробнее
Президент США не будет подтверждать выполнение Ираном ядерного соглашенияПрезидент США не будет подтверждать выполнение Ираном ядерного соглашения
Если выполнение соглашения подтвердят, с Ирана можно будет снять санкцииПодробнее
Несколько человек пострадали из-за стрельбы в ШвецииНесколько человек пострадали из-за стрельбы в Швеции
За подозреваемыми отправились в погонюПодробнее
Нетаньяху распорядился о подготовке выхода Израиля из ЮНЕСКО вслед за СШАНетаньяху распорядился о подготовке выхода Израиля из ЮНЕСКО вслед за США
Премьер-министр Израиля назвал организацию "театром абсурда"Подробнее
В КНДР заявили о признании вхождения Крыма в состав РоссииВ КНДР заявили о признании вхождения Крыма в состав России
Об этом сообщило посольство РФ в Пхеньяне и показало отсканированные страницы изданного в Северной Корее географического атласаПодробнее
Полиция Нью-Йорка возобновит дело 13-летней давности против продюсера ВайнштейнаПолиция Нью-Йорка возобновит дело 13-летней давности против продюсера Вайнштейна
Подробности дела, а также имя человека, подавшего заявление, пока не раскрываютсяПодробнее
В Сирии убита воевавшая на стороне ИГ британкаВ Сирии убита воевавшая на стороне ИГ британка
Женщина уехала в Сирию вслед за своим мужем и вместе с 12-летним сыном повторила его судьбуПодробнее
Посол России призвал власти США прекратить захват российской собственностиПосол России призвал власти США прекратить захват российской собственности
Он также потребовал вернуть снятые флаги РФ на здания диппредставительствПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 12 октября8 фото
12 октября
Фотохроника 12 октября
Фотохроника 11 октября6 фото
11 октября
Фотохроника 11 октября
Умер Аллан Чумак8 фото
10 октября
Умер Аллан Чумак
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
КультураСеть "Синема Парк" и "Формула кино" решила все же показать "Матильду"ЭкономикаКурс биткойна в пятницу установил новый рекордВ РоссииЗахарова высмеяла CNN за сюжет о влиянии РФ на США с помощью покемоновЭкономикаХ5 продаст магазины под брендом "Перекресток-Экспресс"КультураВГТРК опровергла информацию об отказе рекламировать "Матильду"В миреПрезидент США не будет подтверждать выполнение Ираном ядерного соглашения

Расходы на благоустройство Москвы за три года превысят 138 млрд рублей

Роспотребнадзор начал мониторинг уровня радиации в Свердловской и Челябинской областях

Суд оправдал обвиняемую в заказе убийства главы всеволожского Росреестра

В посольстве США отказались комментировать невыдачу виз делегации Генштаба РФ

Сторонники Навального в Тамбове сообщили о задержании активиста за раздачу газет

Mercedes отозвал в РФ 15 тысяч микроавтобусов из-за проблем с электрикой

Легковой автомобиль врезался в группу школьников в Башкирии

Легковой автомобиль врезался в группу школьников в БашкирииПострадали четверо восьмиклассников Подробнее

США будут противодействовать финансированию "злонамеренной деятельности" Ирана

Около трети россиян впервые узнали о существовании Каталонии из опроса ВЦИОМ

При этом почти 70% опрошенных выступили за нейтралитет РФ в конфликте Мадрида и Барселоны Подробнее

Второй раз за неделю учебный самолет совершил аварийную посадку под Ульяновском

Рейс "ВИМ-Авиа" из Москвы спустя четверо суток прибыл на Чукотку

США и Южная Корея проведут 16-26 октября учения у берегов Корейского полуострова

Обанкротившаяся Air Berlin выполнит последний полет 27 октября

Ракета-носитель "Рокот" с европейским спутником стартовала с космодрома Плесецк

ЦБ установил курсы доллара и евро на 14 октября

Житель Новосибирской области убил тещу ледорубом и получил 8 лет колонии

Судоходство в Керченском проливе открыли досрочно после монтажа арки моста

Судоходство в Керченском проливе открыли досрочно после монтажа арки мостаИзначально восстановить движение судов по каналу собирались в 06:00 14 октября Подробнее

Экс-мэру Переславля-Залесского предъявлено обвинение по делу о хищении у "Роснано"

"Азбука вкуса" увеличила сеть до 130 магазинов

Власти Москвы опровергли сообщения о загрязнении воздуха в детских садах

"Мемориал" признал Александра Эйвазова политзаключенным

Следствие начало проверку после избиения ребенка на детской площадке в ХМАО

На строительство третьей полосы "Шереметьево" потратят еще 3,2 млрд руб

Пик заболеваемости гриппом в Подмосковье спрогнозировали на январь

Януковича вызвали на допрос на Украине

В Москве пройдет выставка коллекционных автомобилей "Волга"

Синтетические наркотики потеснили опиаты в российском наркотрафике

Но на первом месте по-прежнему остается каннабис Подробнее

Возбуждено дело после усыпления 205 собак в тверском приюте для животных

Сеть "Синема Парк" и "Формула кино" решила все же показать "Матильду"

Сеть "Синема Парк" и "Формула кино" решила все же показать "Матильду"Владельцы сети поблагодарили правоохранительные органы за то, что те помогли снизить напряженность вокруг фильма и обеспечить безопасность зрителей Подробнее

В Таиланде прошли церемонии поминовения короля Пхумипона Адульядета

Власти Иракского Курдистана направят дополнительные силы в район Киркука

Роскомнадзор заблокировал более 70 страниц сайтов с вредоносным ПО

Власти Москвы заявили о шестиэтапном контроле качества жилья по реновации

Моряки с арестованного в ОАЭ судна попросили помочь им вернуться в Приморье

Сочинского конвоира обвинили в гибели сбежавшего арестанта

В южнокорейский порт зашла американская атомная подлодка c крылатыми ракетами

Жительница Челябинска узнала от пенсионного фонда о своей смерти

Денежная база в РФ выросла с 29 сентября по 6 октября на 65,4 млрд руб.

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции