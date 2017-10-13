США будут противодействовать финансированию "злонамеренной деятельности" Ирана

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Вашингтон будет работать над тем, чтобы не допустить финансирования "злонамеренной деятельности" иранского режима, в особенности деятельности Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР).

Как говорится в документе Белого дома, описывающем новую стратегию американской администрации по Ирану, США будут "противодействовать действиям КСИР, которые направлены на вымогательство богатства у иранского народа".

Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США Дональд Трамп намерен в пятницу представить свою стратегию решения иранской ядерной проблемы.

Со своей стороны газета The Wall Street Journal писала, что Трамп, как ожидается, объявит в пятницу, что он не будет подтверждать выполнение Ираном ядерного соглашения.

Если президент США придет к выводу о несоответствии СВПД американским интересам, то вопрос о будущем этого соглашения автоматически поступит на рассмотрение конгресса. В течение 60 суток конгрессмены должны принять решение о возможном возобновлении санкций против Ирана, которые были приостановлены после подписания СВПД.