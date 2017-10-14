Транспортный "Прогресс" со второй попытки стартовал к МКС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Космический "транспортник" "Прогресс МС-07" со второй попытки стартовал с "Байконура".

Как передает в субботу корреспондент "Интерфакса" из Центра управления полетами (ЦУП) в подмосковном Королеве, ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем (ТГК) "Прогресс МС-07" стартовала с космодрома "Байконур" в 11:46 по Москве.

Специалисты Главной оперативной группы управления полетом российского сегмента МКС (ГОГУ РС) приступят к управлению полетом транспортного грузового корабля после его отделения от третьей ступени ракеты-носителя.

Сближение транспортного корабля "Прогресс МС-07" с МКС и причаливание к стыковочному узлу служебного модуля "Звезда" планируется провести через двое суток после запуска в автоматическом режиме под контролем специалистов ГОГУ РС МКС в ЦУП и российских космонавтов - Сергея Рязанского и Александра Мисуркина.

Кораблю "Прогресс МС-07" предстоит доставить на МКС более двух тонн различных грузов, в числе которых топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа.

Ранее сообщалось, что запланированный на четверг пуск космического грузовика "Прогресс МС-07" к МКС на ракете "Союз-2.1а" перенесен на резервную дату - 14 октября. "Прогресс МС-07" планировалось впервые в истории пристыковать к станции всего через три часа после старта за счет полета по двухвитковой схеме. Технологию, при которой корабль делает от старта до стыковки всего два витка вокруг Земли, планируется отработать на грузовых кораблях, а затем применить и на пилотируемых "Союзах МС". Традиционной считается двухсуточная схема, когда от старта до стыковки проходит около 50 часов.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что запуск ракеты-носителя "Союз 2.1а", которая должна была вывести на орбиту космический грузовой корабль "Прогресс МС-07", был отложен в четверг в связи со срабатыванием автоматики.

На борту МКС сейчас работают два россиянина - Рязанский, стартовавший 28 июля, и Мисуркин, стартовавший в космос 12 сентября. Грузы корабля "Прогресс МС-07" должны обеспечить их дальнейший полет.

До конца года с Байконура планируется выполнить еще один пуск по пилотируемой программе - на 17 декабря намечен пуск корабля "Союз МС-07". На орбиту должны будут отправиться россиянин космонавт Антон Шкаплеров, астронавты американец Скотт Тингл и японец Норисигэ Канаи.