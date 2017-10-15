Спецслужбы Киргизии назвали заявления кандидата в президенты о провокациях беспочвенными

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Заявления оппозиционного кандидата в президенты Киргизии Омурбека Бабанова о готовящихся со стороны спецслужб республики провокациях являются беспочвенными, заявляют в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ).

"Высказывания Бабанова о якобы готовящихся со стороны ГКНБ провокациях являются ничтожными и не имеют под собой никакой почвы", - сказал в воскресенье "Интерфаксу" представитель киргизской спецслужбы.

"В соответствии с изложенным, предлагаем гражданину Бабанову предоставить общественности информацию, на которой основывались его публичные заявления", - подчеркнул он.

"В случае отсутствия таковых, будем считать, что кандидат в президенты Бабанов ввел общественность в заблуждение", - сказал собеседник агентства.

Ранее в воскресенье Бабанов заявил о серьезных нарушениях на выборах президента.

Выборы президента Киргизии проходят в воскресенье. На пост главы государства претендуют 11 кандидатов.

Тем временем, ранее заместитель министра внутренних дел республики Алмаз Орозалиев заявил, что общественно-политическая ситуация в Киргизии во время проведения выборов президента страны стабильная. Кроме того, местные наблюдатели заявляют об отсутствии серьезных нарушений.