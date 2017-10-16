Иранские военные исключили ограничение производства ракет даже при полной изоляции страны

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Командующий военно-космическими силами иранского Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что Тегеран не прекратит развивать свой ракетный потенциал ни при каких обстоятельствах, передает в понедельник иранский телеканал "Пресс-ТВ".

"Даже если вокруг страны будет построена стена, производство ракет не будет остановлено, потому что это полностью отечественное и внутреннее производство", - цитирует телеканал слова генерала.

Он добавил, что КСИР защищает интересы иранского народа, и врагам не удастся ее обмануть.

Корпус Стражей Исламской революции является элитным подразделением вооруженных сил Ирана.

В минувшую пятницу министерство финансов США внесло КСИР, наряду с рядом компаний, в Список лиц особых категорий и запрещённых лиц, которые, как полагает Вашингтон, причастны к поддержке терроризма.