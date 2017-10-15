Великобритания и Германия подтвердили готовность соблюдать соглашение по Ирану

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер ФРГ Ангела Меркель считают важным выполнение соглашения по иранской ядерной программе, сообщил представитель офиса Мэй.

Они "согласились, что Великобритания и Германия остаются решительно приверженными сделке", заявил он.

Об этом Мэй и Меркель договорились в ходе состоявшейся телефонной беседы, сказал представитель офиса британского премьера.

Кроме того, они в ходе личной встречи в Брюсселе на будущей неделе решили обсудить новую стратегию президента США Дональда Трампа по Ирану, которую он выдвинул в пятницу.

Вместе с тем, по его словам, главы правительств двух стран отметили, что "мировое сообщество должно объединиться против дестабилизирующей деятельности Ирана в регионе, а также изыскать пути устранения озабоченностей по поводу ракетной программы Ирана".

13 октября президент США Дональд Трамп, который недоволен достигнутым соглашением "шестерки" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) с Ираном по его ядерной программе, заявил, что не подтверждает конгрессу выполнение иранской стороной условий соглашения, и распорядился рассмотреть вопрос о новых санкциях против Тегерана как "спонсора терроризма".

Между тем, гендиректор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано отметил, что иранская сторона в полном объеме выполняет свои обязательства в рамках сделки по атому.

Заявление американского президента вызвало волну критики в мире, в том числе со стороны основных союзников США, в частности, Великобритании, Германии, Франции, а также руководства Евросоюза.

В воскресенье министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сказал, что страна может выйти из сделки по атому в случае пересмотра США предусмотренной соглашением отмены санкций против Тегерана.