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Руководство Иракского Курдистана посетит Россию до конца года

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Руководство Иракского Курдистана (ИК) планирует серию визитов по странам, входящим на постоянной основе в Совет безопасности ООН; турне начнется с Франции, а в Россию курдская делегация прибудет до конца текущего года, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на источники в администрации автономной области.

"Как рассказали "Известиям" в представительстве Иракского Курдистана в России, визит представителей автономного региона в Москву состоится до конца года, а в состав делегации войдут премьер-министр ИК Нечирван Барзани, министр внешних связей Фаллях Мустафа и, возможно, президент Масуд Барзани. (...) Основной темой переговоров станет вопрос о признании итогов прошедшего референдума и сотрудничество в энергетической сфере", - говорится в публикации.

По словам пресс-секретаря представительства Иракского Курдистана в России Мустафы Данара, курдский народ с большим уважением относится к России и к ее позиции в отношении недавно прошедшего в ИК референдума, на котором более 90% проголосовавших высказались в поддержку суверенитета автономии.

"В ближайшее время, самое позднее - до конца года, руководство Иракского Курдистана отправится с серией визитов в пять стран - постоянных членов Совета безопасности ООН. Посещение России и встреча с ее руководством станет одной из важнейших", - подчеркнул он.

В статье также отмечается, что в Москве положительно оценивают предстоящие переговоры. Высокопоставленные источники в российских дипломатических кругах подтвердили изданию, что Москва готова принять курдскую делегацию и обсудить широкий круг вопросов.

"Курдов раньше принимали и готовы принять сейчас. Поддержкой независимости они вряд ли заручатся. Скорее будем, как и другие страны, склонять их к переговорам с Багдадом. Однако мы готовы обсудить вопросы двустороннего сотрудничества", - сообщил один из собеседников "Известий".

Теги: Ирак, Россия
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