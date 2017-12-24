СМИ узнали про расследование ФБР о связях России с банком на Кипре

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - ФБР запросило у властей Кипра информацию о банке FBME Bank, чьими услугами, по мнению американской разведки, пользовались влиятельные клиенты из России, пишет в воскресенье The Guardian со ссылкой на свои источники.

По сведениям издания, запрос может быть связан с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера, который занимается предполагаемым вмешательством России в президентские выборы в США. Источник, связанный с ФБР, рассказал The Guardian, что бюро надеется получить информацию по делу экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа - Пола Манафорта, которого обвиняют в отмывании денег и заговоре против интересов США.

FBME Bank, который ранее назывался Federal Bank of the Middle East, - международный коммерческий банк с головным офисом в Танзании и активами в $2 млрд; располагал отделениями на Кипре и в России. 90% транзакций до недавнего времени проводилось через кипрский филиал.

В 2014 году американская служба по борьбе с финансовыми преступлениями обвинила филиал FBME Bank на Кипре в отмывании денег и финансировании преступных организаций. После этого Центробанк Кипра взял кредитное учреждение под свое управление, а на следующий год отозвал у него лицензию. В 2017 году FBME Bank на Кипре был ликвидирован.