Иранские реформисты увидели за беспорядками в стране агентов США

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Представители реформистских движений Ирана выступили с осуждением насилия и обвинили США в подстрекательстве к беспорядкам.

"Без сомнения народ Ирана сталкивается с трудностями в повседневной жизни, но события последних дней показали, что оппортунисты и возмутители спокойствия используют выступления для того, чтобы создать проблемы", - говорится в заявлении, выпущенном во вторник Ассоциацией религиозных воителей, которой руководит реформист, бывший президент Исламской республики Мохамад Хатами.

"Враги Ирана под руководством США и их агентов вдохновляют возмутителей спокойствия на насильственные действия", - отмечается в заявлении.

Ранее иранское телевидение сообщило, что с начала беспорядков, которые возникли шесть дней назад из-за недовольства населения ростом цен, в ряде городов Ирана, погибли не менее 20 человек. Как сообщалось во вторник, в Тегеране в связи с волнениями были задержаны не менее 450 человек.

Между тем накануне, президент США Дональд Трамп заявил в своем твиттере, что не считает Иран успешной страной и предположил, что там настало время для перемен. На следующий день, Трамп написал в соцсети, что США наблюдают за ситуацией в Иране.

В ответ иранский МИД во вторник выступил с осуждением позиции президента США по ситуации в стране, призвав его отказаться от неподобающих интервенционистских постов в своем твиттере.