В Иране после объявлении об "окончании смуты" прошли проправительственные демонстрации

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Акции в поддержку властей прошли в четверг в ряде иранских городов.

Как сообщает, в частности, The Times of Israel, иранское гостелевидение показало кадры масштабных митингов, которые прошли более чем в 10 городах страны, включая Исфахан, Мешхед и Ардебиль, где неделю назад протестовала оппозиция.

Иранское агентство ISNA приводит слова советника по международным делам Высшего руководителя Ирана Али Акбар Велаяти, который заявил, что "люди вовремя дали отпор врагам" и теперь народ ждет от правительства решения экономических проблем.

В свою очередь западные СМИ обнаружили в соцсетях неподтвержденную информацию о скромных по масштабам акциях протеста в небольших иранских городах.

Днем ранее командующий корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джафари заявил, что время "смуты" в Иране подошло к концу и демонстранты потерпели поражение. "Сегодня мы объявляем об окончании смуты", - сказал он.

За пять дней антиправительственных демонстраций в ряде иранских городов погиб 21 человек. Изначально участники акций протестовали против экономической политики правительства, однако в итоге целью демонстраций стал протест в целом против руководства Ирана.

События в Иране привлекли внимание многих иностранных государств, включая США. Американский президент Дональд Трамп активно высказывал свою позицию в твиттере, в частности, обещая протестующим поддержку Вашингтона, но "в свое время".

Позиция Трампа вызвала недовольство в Тегеране. В связи с этим постпред Ирана при ООН Голам Али Хошру в своем официальном заявлении обвинил США в "гротескной попытке вмешаться во внутренние дела Ирана", нарушении междунродного права и основных принципов ООН.

Как сообщалось, из-за массовых беспорядков в ходе акций протеста в Иране были заблокированы мобильные приложения телеграм и инстаграм. Министр связи страны заявил, что доступ к ним будет открыт после того, как мессенджеры уберут "террористические материалы".