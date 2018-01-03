Трамп вновь поддержал участников акций протеста в Иране

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду в очередной раз выразил поддержку демонстрантам, выступающим против иранского руководства и сложной экономической ситуации в стране.
"Я уважаю народ Ирана, пытающийся бороться с правительством, которое охватила коррупция. США окажет вам серьезную поддержку в необходимый момент", - написал он на своей страничке в твиттере.
Such respect for the people of Iran as they try to take back their corrupt government. You will see great support from the United States at the appropriate time!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 января 2018 г.
Ранее в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обрушился с критикой на Трампа, а также на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за их позицию относительно демонстраций в Иране. По словам Чавушоглу, другие страны не должны вмешиваться во внутренние дела Ирана.
Демонстрации в Иране начались на прошлой неделе и, по данным иранского телевидения, привели к гибели порядка 20 человек. Участники акций протестуют против сложной экономической ситуации, а также против руководства страны. В Тегеране в связи с беспорядками были задержаны не менее 450 человек.
1 января президент США Дональд Трамп в своем твиттере предположил, что в Иране настало время для перемен. На следующий день, Трамп написал в соцсети, что США наблюдают за ситуацией в Иране, выступив в поддержку иранцев, вышедших на акции протеста. В ответ 2 января иранский МИД выступил с осуждением позиции Трампа по ситуации в Иране, призвав его отказаться от неподобающих интервенционистских постов в своем твиттере.
В среду в ряде иранских городов начались акции, участники которых выступают против актов насилия, произошедших в стране в течение последних нескольких дней.