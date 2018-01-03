Трамп вновь поддержал участников акций протеста в Иране

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду в очередной раз выразил поддержку демонстрантам, выступающим против иранского руководства и сложной экономической ситуации в стране.

"Я уважаю народ Ирана, пытающийся бороться с правительством, которое охватила коррупция. США окажет вам серьезную поддержку в необходимый момент", - написал он на своей страничке в твиттере.

Such respect for the people of Iran as they try to take back their corrupt government. You will see great support from the United States at the appropriate time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 января 2018 г.

Ранее в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обрушился с критикой на Трампа, а также на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за их позицию относительно демонстраций в Иране. По словам Чавушоглу, другие страны не должны вмешиваться во внутренние дела Ирана.

Демонстрации в Иране начались на прошлой неделе и, по данным иранского телевидения, привели к гибели порядка 20 человек. Участники акций протестуют против сложной экономической ситуации, а также против руководства страны. В Тегеране в связи с беспорядками были задержаны не менее 450 человек.

1 января президент США Дональд Трамп в своем твиттере предположил, что в Иране настало время для перемен. На следующий день, Трамп написал в соцсети, что США наблюдают за ситуацией в Иране, выступив в поддержку иранцев, вышедших на акции протеста. В ответ 2 января иранский МИД выступил с осуждением позиции Трампа по ситуации в Иране, призвав его отказаться от неподобающих интервенционистских постов в своем твиттере.

В среду в ряде иранских городов начались акции, участники которых выступают против актов насилия, произошедших в стране в течение последних нескольких дней.