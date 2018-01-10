СМИ узнали о планах Трампа насчет санкций против Ирана

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп на этой неделе, скорее всего, продлит режим снятия санкций с Ирана в рамках сделки по атому, заключенной Тегераном с "шестеркой" международных посредников, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

По данным собеседников агентства, Трамп может "компенсировать" такое решение новыми, не связанными с ядерной проблемой санкциями в отношении конкретных лиц и компаний, рассказали источники агентства. Эти ограничения, по данным АП, могут затронуть некоторые компании и физлица, санкции в отношении которых были отменены в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД).

Источники предупреждают, что Трамп еще не принял окончательного решения по Ирану и может отклонить рекомендации госсекретаря Рекса Тиллерсона, министра обороны Джеймса Мэттиса и советника по национальной безопасности Герберта Макмастера по этому вопросу. Агентство утверждает, что внутри администрации США все еще идут ожесточенные дискуссии по санкциям для Ирана.

Трамп должен до пятничного дедлайна принять решение о том, следует ли продлевать режим приостановки санкций, введенных в связи с ядерной программой Ирана.

Американский президент с момента прихода в Белый дом занял крайне негативную позицию к одобренному в июле 2015 года международными посредниками (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ираном СВПД по урегулированию иранской ядерной проблемы, назвав этот документ худшей сделкой, заключенной прежней администрацией Барака Обамы. Кроме того, президент США ввел новые односторонние санкции в отношении Тегерана, считая иранские власти одним из основных спонсоров терроризма и источников дестабилизации на Ближнем Востоке.

13 октября Трамп сообщил, что не будет сертифицировать выполнение Ираном условий СВПД. По словам президента, следует пересмотреть ряд пунктов договоренностей с Ираном. Он также предупредил, что в дальнейшем США, если посчитают это нужным, могут в любой момент выйти из данного соглашения.