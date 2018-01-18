Генштаб Турции отдал приказ о мобилизации войск на границе с Сирией

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Генеральный штаб Турции отдал приказ о приведении вооруженных сил на границе с Сирией в состояние повышенной готовности, сообщает в четверг Анатолийское агентство новостей.

В приграничные регионы турецкой провинции Хатай стянуты танки.

Как отмечает агентство, это решение обусловлено тем, что курды в сирийском городе Африн продолжают угрожать нацбезопасности Турции. Вопрос о проведении военной операции на территории Африна остается открытым, отмечается в сообщении.

Накануне на заседании Совета нацбезопасности Турции отмечалось, что Анкара не допустит создания на сирийской территории близ границы территории, подконтрольной террористической группировке "Рабочая партия Курдистана".

В Дамаске в свою очередь подчеркнули, что будут расценивать ввод турецких войск на сирийскую территорию как военную агрессию. "Мы предупреждаем турецкое руководство о том, что если оно начнет боевые действия в районе Африн, это будет рассматриваться как акт агрессии в отношении суверенитета Сирийской Арабской Республики в соответствии с международным правом, известным турецкой стороне", - заявил замглавы МИД Сирии Фейсал Мекдад.