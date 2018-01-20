Премьер Турции объявил о готовности ввести сухопутные силы в Африн

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что в воскресенье к операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне могут привлечь сухопутные части ВС Турции, сообщило в субботу агентство "Анадолу".

"Решение о введении сухопутных частей на северо-запад Сирии будет приниматься с учетом обстановки на северо-западе Сирии", - приводит агентство его слова.

Йылдырым также отметил, что в ходе операции в субботу ВС Турции уничтожили почти все заявленные цели в рамках первого этапа. По данным агентства, ВВС Турции поразили 108 из 113 целей в семи районах Африна. Всего в операции в Африне участвовали 72 самолета ВВС Турции.