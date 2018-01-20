СМИ узнали о наступлении отрядов сирийской оппозиции на курдов в Африне

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Поддерживаемые Турцией оппозиционные отряды Свободной сирийской армии (ССА) начали наступление на позиции курдов в сирийском Африне, сообщает в субботу агентство "Анадолу".

По данным агентства, отряды ССА "пересекли границу с Сирией в районе турецкой провинции Хатай".

"Отряды сирийской оппозиции продвигаются вглубь Африна на военной технике", - отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что ВВС Турции наносят авиаудары по позициям курдских военизированных формирований на севере Сирии.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в субботу объявил о фактическом старте "антитеррористической операции" в Африне. На этой неделе Эрдоган заявлял, что турецкие власти планируют провести совместно с бойцами сирийской оппозиции военную операцию против курдских военизированных формирований на севере Сирии.

Африн - главный город одноименного кантона. В общей сложности насчитывается три кантона сирийского Курдистана (Рожавы) - курдского территориального образования на севере Сирии, о создании которого было объявлено 17 марта 2016 года. В последние дни регулярно поступают сообщения о турецких артобстрелах окрестностей Африна.