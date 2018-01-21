Антитеррористическая операция в Кабуле завершилась

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Антитеррористическая операция в отеле Intercontinental в Кабуле завершена, все этажи здания очищены, обнаружены тела трех террористов, сообщил начальник пресс-службы МВД Афганистана Наджиб Дониш.

По его словам, в результате террористической атаки убито пять человек, в том числе один иностранный гражданин, ранено шесть человек, среди них трое военных.

Группа вооруженных лиц проникла в отель, где проходили две свадьбы, в субботу примерно в 21:30 по местному времени. Нападавшие открыли огонь по посетителям.

По другим данным, в отеле также проходила конференция, посвященная информационным технологиям, с участием специалистов из 34 провинций страны.

Сообщалось, что террористы взяли в заложники постояльцев отеля и персонал.