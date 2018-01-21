Гражданин Украины погиб в Кабуле в результате нападения террористов

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Одной из жертв террористической атаки на гостиницу Intercontinental в Кабуле стал гражданин Украины, сообщил в воскресенье официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"В Кабуле в результате нападения террористов на гостиницу погиб гражданин Украины. Консул Украины вылетает в Кабул. Необходимы оперативные и скоординованные действия на месте трагедии", - написал он своем в микроблоге в твиттере в воскресенье.

Как сообщил ранее начальник пресс-службы МВД Афганистана Наджиб Дониш, в результате террористической атаки на гостиницу были убиты пять человек, в том числе один иностранный гражданин, ранены - шесть человек.

Накануне вечером группа вооруженных лиц проникла в отель Intercontinental, где проходили две свадьбы. Нападавшие открыли огонь по посетителям. По другим данным, в гостинице также проходила конференция, посвященная информационным технологиям, с участием специалистов из 34 провинций страны. Сообщалось, что террористы взяли в заложники постояльцев отеля и персонал.

Позже СМИ сообщили о ликвидации двух террористов. К отелю Intercontinental приехали подразделения иностранных войск, а также спецназ управления безопасности Афганистана. К утру воскресенья военные завершили операцию в гостинице.