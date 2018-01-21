Эрдоган предупредил о нежелании терпеть провокации Вашингтона

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Вашингтон, что не будет терпеть провокационную политику США в отношении Турции.

"Не надо покушаться на наши границы и нас провоцировать, у нас может не хватить терпения", - заявил он, выступая в провинции Бурса.

Президент напомнил, что с такими предупреждениями он уже обращался к бывшему президенту США Бараку Обаме.

Резкое недовольство и протесты со стороны Турции вызывает поддержка Соединенными Штатами формирований курдского ополчения, которое принимает участие в боевых действиях проамериканской международной коалиции против ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая структура).

20 января Турция начала операцию "Оливковая ветвь" против курдского ополчения в сирийском районе Африне, 21 января операция перешла в наземную стадию.

В Минобороны РФ ранее заявили, что Турция начала военную операцию на северо-западе Сирии после провокационных шагов США по обособлению районов с курдским населением и бесконтрольных поставок Пентагоном оружия проамериканским формированиям.