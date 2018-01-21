Асад назвал нападение Турции на Африн свидетельством ее поддержки террористов

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Вторжение Турции на территорию Сирии и ее действия в Африне являются свидетельством поддержки турецкими властями террористических структур, считает президент Сирии Башар Асад.

"Грубое вторжение Турции в сирийский город Африн связано с той политикой турецкого режима, которую он проводит с самого начала сирийского кризиса. Ее основой является поддержка терроризма и различного рода террористических структур", - сказал сирийский руководитель.

Он встретился в Дамаске с делегацией Совета по стратегическим внешним связям Ирана.

В рамках проведения против курдского ополчения в сирийском районе Африне операции "Оливковая ветвь" Турция в воскресенье начала наземное наступление.

По сообщению турецкого государственного информагентства Anadolu, турецкие войска, не встретив серьезного сопротивления, уже продвинулись в Африн на расстояние до 5 км. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что курдские формирования "бегут" и обещал завершить операцию быстро.

Представитель курдов в Африне опроверг заявления турецкой стороны, отметив, что турецкие войска и Свободная сирийская армия (ССА, отряды сирийской оппозиции - ИФ) встретили серьезный отпор.

Африн - главный город одноименного кантона. В общей сложности насчитывается три кантона сирийского Курдистана (Рожавы) - курдского территориального образования на севере Сирии, о создании которого было объявлено 17 марта 2016 года. В последние дни регулярно поступают сообщения о турецких артобстрелах окрестностей Африна.