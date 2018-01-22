В Турции задержаны 24 человека по подозрению в пропаганде в пользу курдов

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Турции в понедельник задержали 24 человека за поддержку Рабочей партии Курдистана и пропаганду против военной операции Турции в северной Сирии. Об сообщает агентство "Анадолу " со ссылкой на данные турецкого МВД.

Отмечается, что задержания проходили в Стамбуле и Диярбакыре.

Задержания начались после того, как президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что те, кто высказывается против операции "Оливковая ветвь", - "заплатят высокую цену".

Операция Турции при поддержке Свободной сирийской армии против курдов в Африне на севере Сирии началась 20 января с авианалетов и артобстрела. На следующий день она перешла в наземную фазу с применением танков и другой бронетехники.