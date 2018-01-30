Белый дом рассмотрит меморандум о нарушениях ФБР при расследовании "Рашагейта"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В Белом доме во вторник начнут изучать секретный меморандум конгрессменов-республиканцев о превышении полномочий сотрудниками ФБР, занимающимися делом о предполагаемом вмешательстве РФ в президентские выборы 2016 года (так называемого "Рашагейта").

Об этом в эфире телеканала CNN сообщила советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй. Она отметила, что у президента и его юридических советников есть пять дней на рассмотрение документа и принятие решения о его публикации.

В свою очередь информированный источник сообщил CNN, что Трамп , скорее всего, поддержит публикацию меморандума.

Накануне конгрессмены-республиканцы, заседающие в комитете по разведке палаты представителей, проголосовали за публикацию секретного меморандума, составленного ими на основании документов ФБР и министерства юстиции США.

По их словам, в меморандуме собрана информация, которая доказывает, что сотрудники ФБР, расследующие дело о "российском вмешательстве" в выборы в США, прибегали к неправомочным методам слежки.

В свою очередь члены Демократической партии обвинили республиканцев в том, что, проголосовав за публикацию меморандума, они подвергли опасности национальную безопасность США.

"Комитет проголосовал за то, чтобы поставить личные интересы президента, а может и их собственные политические интересы, выше интересов страны", - заявил в понедельник лидер демократов в комитете Адам Шифф.

При этом ранее во вторник публикацию меморандума поддержал спикер палаты представителей Конгресса США Пол Райан.

"Я думаю, мы должны рассекретить (меморандум - ИФ). Это даст нам подотчетность, это даст нам прозрачность и поможет разрешить все проблемы с ФБР", - сказал он.