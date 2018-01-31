Турецкая авиация уничтожила в Сирии выложенный на земле портрет основателя Рабочей партии Курдистана

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - ВВС Турции в ходе операции "Оливковая ветвь" на севере Сирии разбомбили выложенный на земле портрет Абдуллы Оджалана - курдского деятеля, основателя и лидера Рабочей партии Курдистана, передает в среду Анатолийское агентство новостей.

По данным агентства, портрет выложили курдские боевики на южных склонах горы Дармык в районе сирийского Африна.

Для уничтожения этого объекта турецкие военные задействовали беспилотник, отмечает агентство.

Оджалан был арестован в 1999 году в Кении представителями турецких спецслужб. Он отбывает пожизненное заключение.

Ранее в январе Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе города Африн на севере Сирии. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также, по утверждениям Анкары, против группировки ИГИЛ (запрещена в РФ).

Ранее в Генштабе ВС Турции сообщили о нейтрализации 60 курдских бойцов и террористов ИГ в районе Африна. В свою очередь в МИДе РФ заявили о гибели нескольких сотен человек за 10 дней операции.