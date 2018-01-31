Саакашвили допросят в суде Киева по делу о гибели активистов Майдана в 2014 году

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Святошинский районный суд Киева 13 февраля допросит экс-президента Грузии, лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили в рамках расследования дела об убийствах активистов Майдана в феврале 2014 года, по которому проходят пять бывших сотрудников спецподразделения МВД "Беркут".

Такое решение было принято на заседании в среду в связи с тем, что два гражданина Грузии Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили упоминают Саакашвили в фильме, который был показан на одном из итальянских телеканалов.

"С ходатайством допросить Михаила Саакашвили выступила сторона обвинения, поскольку в "итальянском видео", на котором фигурируют так называемые "грузинские снайперы", эти люди указывают на Саакашвили как на лицо, которое непосредственно было координатором этих событий. Он был очевидцем, участником Майдана, поэтому они считают необходимым его допросить", - сообщил агентству "Интерфакс" один из адвокатов экс-беркутовцев Александр Горошинский.

Кроме того, по словам адвоката, прокуроры приложили к своему ходатайству заявление Саакашвили, в котором экс-президент Грузии выражает готовность дать показания.

Горошинский также сообщил, что по ходатайству защиты экс-беркутовцев Святошинский суд направил в министерство юстиции Украины запрос об организации допроса Нергадзе и Ревазишвили в порядке международно-правовой помощи. Согласно процедуре, Минюст Украины теперь должен обратиться в министерство юстиции Армении, поскольку указанные лица находятся на территории этой страны.

В ноябре 2017 года итальянский Canale 5, входящий в медиахолдинг Mediaset S. p.A. бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони, показал фильм итальянского военного корреспондента Джиана Микалессина "Украина: скрытые истины". Журналист встретился с тремя гражданами Грузии Нергадзе, Ревазишвили и Залоги Кваратескелия, которые утверждают, что они являются исполнителями приказов о расстрелах и участников Майдана, и сотрудников "Беркута".

19 декабря 2017 года Святошинский суд удовлетворил ходатайство защиты экс-беркутовцев о допросе Нергадзе и Ревазишвили по делу об убийстве активистов Майдана.

10 января 2018 года после допроса в Управлении СБУ в Киеве экс-президент Грузии Саакашвили сообщил, что его допросили по делу о расстрелах на Майдане в связи с "фактами" из передачи на итальянском телеканале. Он заявил, что информация о так называемых "грузинских снайперах" на Майдане зимой 2014 года не соответствует действительности.

Материал итальянского телеканал используют также адвокаты Виктора Януковича в качестве доказательств стороны защиты в процессе в Оболонском суде Киева по обвинению экс-президента Украины в государственной измене.