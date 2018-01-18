В ЛНР сообщили об обмене Киева и Донбасса списками военнопленных

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Представители Украины и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик обменялись списками военнопленных, заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Ольга Кобцева.

Она отметила, что в ЛНР и ДНР ожидают ответа по спискам военнопленных от украинской стороны.

В конце прошлого года Киев обменял 233 сторонников ДНР и ЛНР на 73 пленных украинцев. После этого начались переговоры по второму этапу обмена пленными в Донбассе.