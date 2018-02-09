Постпред РФ при ООН назвал незаконным нахождение в Сирии коалиции во главе с США

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Россия на закрытых консультациях Совета Безопасности ООН по Сирии напомнила американским коллегам, что возглавляемая США коалиция по борьбе с ИГИЛ (запрещено в РФ) находится в САР незаконно, сообщил постпред РФ при Всемирной организации Василий Небензя.

"Я попросил их помнить, что они находятся в Сирии незаконно. Их никто туда не приглашал, они постоянно утверждают, что борются там с международным терроризмом, но мы видим, что они выходят за эти рамки. Противостоять тем, кто действительно борется с международным терроризмом на земле с сирийской стороны, является преступлением", - сказал он журналистам после закрытой встречи в СБ ООН.

Консультации СБ ООН по гуманитарной ситуации в Сирии состоялись в четверг по инициативе Кувейта и Швеции.

Ранее в четверг центральное командование вооруженных сил США сообщило, что западная коалиция нанесла ответные удары после того, как штаб "Сирийских демократических сил" подвергся нападению со стороны проправительственных сил Сирии.

"Сирийские проправительственные силы инициировали неспровоцированное нападение на штаб "Сирийских демократических сил" 7 февраля. Военнослужащие коалиции находились в качестве советников, помощников и сопровождающих сил совместно с партнерами SDF во время нападения в восьми километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликта на реке Евфрат", - заявили представители США.

Минобороны РФ позже сообщило, что в результате удара американской коалиции получили ранения 25 сирийских ополченцев. Согласно сообщению Минобороны РФ, сирийские ополченцы, которые попали под удар американской коалиции, не согласовали свою операцию с российским командованием.