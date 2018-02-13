Минобороны РФ опровергло новые слухи об атаке дронов на базу "Хмеймим" 31 декабря

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Сообщения СМИ об атаке беспилотников на российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии 31 декабря не соответствуют действительности, сообщили во вторник в Министерстве обороны России.

В сообщении ведомства отмечается, что в опубликованных российскими СМИ сообщениях об атаке "не соответствует действительности всё: от даты и времени обстрела до способа атаки и её фактических последствий".

Ранее во вторник в СМИ появилось сообщение о том, что в ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года боевики атаковали авиабазу "Хмеймим" с помощью беспилотников. В сообщении отмечалось, что в момент атаки системы радиоэлектронной борьбы не работали, чтобы не мешать авиации.

4 января в Минобороны РФ сообщали, что 31 декабря боевики обстреляли "Хмеймим" из минометов. В сообщении министерства говорилось, что в результате нападения погибли двое военнослужащих.

В тот же день газета "Коммерсантъ" сообщила, что из-за минометного обстрела боевиков было уничтожено семь самолетов и склад боеприпасов. Газета писала, что в результате обстрела могли пострадать более десяти военнослужащих.

12 января в Минобороны РФ сообщили об уничтожении рядом с западной границей сирийской провинции Идлиб диверсионной группы боевиков, которая осуществила 31 декабря минометный обстрел базы "Хмеймим". 8 января российские военные заявили об отражении удара беспилотников по авиабазе Хмеймим.