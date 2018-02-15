Британские военные самолеты провели разведоперацию вблизи Калининградской области

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Два разведывательных самолета британских Королевских ВВС Великобритании в четверг провели активную разведку по периметру границ Калининградской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолет радиоэлектронной разведки RC-135W с бортовым номером ZZ666 и самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов Sentinel R.1 с бортовым номером ZJ690, вылетевшие с авиабазы Уоддингтон в Англии, в течение нескольких часов совершали облеты территории области, курсируя в воздушном пространстве Польши и Литвы, а также над акваторией Балтийского моря вблизи российского побережья.

По мнению наблюдателей, разведывательные полеты, которые в последние дни практически ежедневно совершают самолеты США, других стран НАТО и Швеции вблизи морских и сухопутных границ Калининградской области, вероятно, связаны со сведениями о размещении там на постоянной основе оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".