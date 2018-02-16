Киев собрался обменять украинцев Сенцова и Сущенко на россиян Баранова и Одинцова

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Граждан Украины Романа Сущенко и Олега Сенцова, первый из которых арестован, а второй осужден в России, могут обменять на бывших украинских военнослужащих, после крымских событий - россиян Александра Баранова и Максима Одинцова, осужденных украинским судом за госизмену и дезертирство, сообщили в офисе уполномоченного Верховной рады по правам человека Валерии Лутковской.

"Украина готовится к обмену политзаключенных Сенцова и Сущенко на крымских дезертиров Баранова и Одинцова, которых в Украине приговорили к 13 и 14 годам лишения свободы соответственно", - сообщили в офисе украинского омбудсмена телеканалу "Прямой" пятницу.

Одинцов и Баранов в 2014 году перешли служить в российскую армию. Они были задержаны сотрудниками Службы безопасности Украины 20 ноября 2016 года возле пункта пропуска "Чонгар" на границе с Крымом, их арестовали и предъявили обвинение в дезертирстве и госизмене. 8 декабря 2016 года Следственный комитет РФ предъявил двум гражданам Украины заочное обвинение в пособничестве в похищении российских военнослужащих.

Дарницкий райсуд Киева 6 февраля приговорил Одинцова к 14 годам лишения свободы, а Подольский райсуд Киева через два дня назначил Баранову 13 лет лишения свободы. Оба они вину не признали. Защита бывших военнослужащих готовится обжаловать приговоры.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил украинского режиссера Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. Он был признан виновным в создании на территории полуострова террористического сообщества. Власти Украины неоднократно называли дело Сенцова политически мотивированным.

О задержании украинского журналиста Сущенко при "проведении шпионской акции" в Москве ФСБ сообщило 3 октября 2016 года. Ему предъявлено обвинение в шпионаже (ст.276 УК РФ), свою вину он отрицает. Арест журналиста продлен до 30 марта.