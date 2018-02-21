Президент Сербии написал письма Путину и семье погибшего в Сирии пилота Су-25

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым передал ему письма для Владимира Путина и семьи Романа Филипова - летчика Су-25, погибшего в Сирии в начале февраля.

"Я передал министру Лаврову для президента Путина письмо с благодарностью за то, что президент сделал для развития отношений с Сербией. Надеюсь, что в будущем мы сделаем еще больше", - сказал Вучич журналистам по итогам переговоров в Белграде в среду.

"Я написал еще одно письмо для семьи русского летчика Филипова (погибшего в Сирии). Я попросил Сергея Лаврова его передать. Я завершил это письмо словами о храбрости, которая удивила сербский народ. По героям не плачут, за героями остается то, что они сделали", - добавил Вучич.

3 февраля над зоной деэскалации "Идлиб" из переносного зенитного ракетного комплекса был сбит российский штурмовик Су-25 под управлением Романа Филипова. Летчик успел катапультироваться, но на земле принял неравный бой с террористами. Будучи окруженным боевиками, он подорвал себя гранатой. Президент России Владимир Путин посмертно присвоил Филипову звание Героя России.