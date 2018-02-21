Российские военные заявили о срыве переговоров в Восточной Гуте

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Боевики в Восточной Гуте не отозвались на призыв российских военных сложить оружие, переговорный процесс сорван, сообщил в среду российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Призывы российского центра по примирению к группировкам незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте прекратить сопротивление, сложить оружие и урегулировать свой статус результата не имели", - сообщил начальник центра генерал-майор Юрий Евтушенко.

По его словам, всего за прошедшие сутки зафиксирован 21 обстрел города Дамаска и близлежащих населенных пунктов провинции Риф Дамаск со стороны незаконных вооруженных формирований.

По словам генерал-майора, в Восточной Гуте "складывается критическая гуманитарная и социально-экономическая ситуация". "Группировки незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте препятствуют выходу населения с подконтрольных территорий через пункт пропуска в районе населенного пункта Мухайм Аль-Вафидин", - сказал он.

Начальник центра по примирению также сообщил, что за прошедшие сутки был зафиксирован 21 обстрел города Дамаска и близлежащих населенных пунктов провинции Риф Дамаск со стороны незаконных вооруженных формирований.

Накануне Евтушенко заявил, что боевики из Восточной Гуты обстреляли Дамаск, есть жертвы среди гражданского населения.

Ранее в среду генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленной остановке боевых действий в Восточной Гуте.

Восточная Гута - один из главных остающихся оплотов экстремистов и вооруженных противников президента Сирии Башара Асада. В последние дни поступали сообщения об интенсификации обстрелов позиций боевиков, в том числе с воздуха. Сторонники сирийской оппозиции со своей стороны утверждают, что в результате обстрелов сильно страдает мирное население.

Официальный представитель госдепартамента США Хизер Нойерт заявила ранее на этой неделе, что в Восточной Гуте были нанесены авиаудары, непосредственно нацеленные на госпитали, что привело к более чем 100 жертвам среди гражданского населения в течение последних 48 часов. В связи с этим США призвали Россию прекратить поддержку Башара Асада.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россию беспочвенно обвиняют в причастности к бомбардировкам Восточной Гуты.