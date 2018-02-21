Россия предложила провести экстренное заседание СБ ООН по Восточной Гуте

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Российская сторона предлагает провести в четверг экстренное заседание СБ ООН для обсуждения ситуации в пригороде Дамаска - Восточной Гуте, сообщают в среду западные СМИ.

С таким предложение выступил постпред РФ при ООН Василий Небензя, пояснивший, что на заседании все стороны смогут сформулировать свою позицию по событиям в Восточной Гуте и предложить варианты решения проблемы.

Восточная Гута - один из главных оплотов экстремистов и вооруженных противников президента Сирии Башара Асада. В последние дни поступали сообщения об интенсификации обстрелов позиций боевиков, в том числе - с воздуха. Сторонники сирийской оппозиции, со своей стороны, утверждают, что в результате обстрелов сильно страдает мирное население.

Официальный представитель госдепартамента США Хизер Нойерт заявила ранее на этой неделе, что в Восточной Гуте были нанесены авиаудары, непосредственно нацеленные на госпитали, что привело к более чем 100 жертвам среди гражданского населения в течение последних 48 часов. В связи с этим США призвали Россию прекратить поддержку Башара Асада.

"Россия должна прекратить поддержку режима Асада, их союзников. Они несут ответственность за атаки, за гуманитарную ситуацию в Восточной Гуде и за число жертв среди гражданского населения", - заявила Нойерт.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россию беспочвенно обвиняют в причастности к бомбардировкам Восточной Гуты.