Правозащитники призвали Турцию к расследованию атак в Африне

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники международной правозащитной организации Human Rights Watch заявили о несоблюдении Турцией мер предосторожности в ходе операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне, что повлекло за собой гибель мирных жителей, говорится в докладе, опубликованном на сайте организации в пятницу.

"Турция обязана принимать все возможные меры предосторожности, чтобы избежать вреда и гибели мирных жителей, а также помочь им, при их желании, покинуть места насилия", - заявил замдиректора ближневосточного подразделения организации Лама Факих.

По его словам, беззащитные мирные жители, вероятно, могут стать жертвами атак Турции в рамках этой операции.

Организация провела расследование по трем атакам в Африне, совершенным 21, 27 и 28 января, жертвами которых стали минимум 26 мирных жителей, включая 17 детей. Правозащитники направили в министерство обороны Турции письмо с результатами этого расследования, однако не получили ответа от турецких военных.

"Если вооруженным силам Турции не удалось определить присутствие десятков мирных жителей в тех местах, которые стали целями операции 21, 27 и 28 января, где погибли мирные жители, то это вызывает серьезную обеспокоенность относительно того, каким образом Турция устанавливает, находится ли мирное население поблизости от их целей и принимают ли они все возможные меры предосторожности для того, чтобы свести к минимуму жертвы среди населения", - отмечается в докладе организации.

Турция заявляет, что ее удары нацелены исключительно на участников курдских военизированных формирований и боевиков ИГ (запрещена в РФ), а среди мирного населения Африна жертв операции нет.

Военная операция в Африне проводится с 20 января.

Африн - главный город одноименного кантона. В общей сложности насчитывается три кантона сирийского Курдистана (Рожавы) - курдского территориального образования на севере Сирии, о создании которого было объявлено 17 марта 2016 года.