В мире

Минобороны РФ узнало о подготовке провокации с химическим оружием в Сирии

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Боевики в Восточной Гуте готовят провокацию с использованием химического оружия, сообщили в российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

"По имеющимся данным, лидеры вооруженных формирований в Восточной Гуте готовят провокацию с применением отравляющих веществ с целью обвинить правительственные силы в использовании химического оружия против мирного населения", - сообщили в центре.

По его информации, участники незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте продолжают блокировать возможность выхода мирного населения.

"Боевиками "Джейш Аль-Ислам" в тюрьмах, используемых совместно с террористическим формированием "Джабхат Ан-Нусра", продолжают удерживаться сотни заложников, в том числе женщины и дети", - сообщили в центре.

"Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает все стороны конфликта прекратить любые боевые действия и вооруженные провокации", - отмечается в сообщении центра.

Восточная Гута - один из главных остающихся оплотов экстремистов и вооруженных противников президента Сирии Башара Асада. В последние дни поступали сообщения об интенсификации обстрелов позиций боевиков, в том числе с воздуха. Сторонники сирийской оппозиции со своей стороны утверждают, что в результате обстрелов сильно страдает мирное население.

"Джабхат ан-Нусра" ("Джебхат Фатх аш-Шам")- террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России.

Теги: Сирия, Восточная Гута
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